Driussi contó cómo se dio su vuelta a River, qué le falta y cuál es la diferencia entre la MLS y el fútbol argentino

Más de siete años tuvieron que pasar para que Sebastián Driussi regrese a River. En más de un mercado de pases sonó con fuerza, pero salir de Zenit primero y de Austin FC después no era tarea sencilla. De hecho, se logró desembolsando unos 10 millones de dólares, una cifra muy importante para el fútbol argentino. El Gordo llegó para el tramo final de la pretemporada y, como venía de varias semanas sin competir, Gallardo decidió llevarlo de a poco. Lo vio bien en los entrenamientos y por eso decidió llevarlo al banco de suplentes para el duelo ante Instituto.

Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio iniciaron como titulares, para el segundo tiempo hubo cambio de esquema y River pasó a jugar con tres delanteros ya que ingresó Gonzalo Tapia en lugar de Giuliano Galoppo. A los 18 minutos del complemento, Marcelo Gallardo mandó a la cancha a Sebastián Driussi, que entró en lugar de Colidio para ofrecer variantes en el frente de ataque.

Durante su estadía en el campo de juego, se lo vio movedizo, aunque también algo impreciso, tal como la mayoría de sus compañeros. En lo que respecta a lo posicional, comenzó jugando desde la izquierda, pero también se cerró y en muchas oportunidades apareció por zona central, detrás de Miguel Ángel Borja, la referencia de área.

Qué le falta y la diferencia entre el fútbol argentino y la MLS

En diálogo con TNT Sports, Sebastián Driussi contó qué siente que le falta para ponerse a punto: “Tengo que seguir acostumbrándome. Es totalmente distinto porque los rivales vienen a dejar todo. Es muy friccionado, tengo que agarrar ritmo y adaptarme”. Además, reveló cómo lo recibió el grupo: “Me encontré con un grupo espectacular. Me recibieron de la mejor manera y tenemos que seguir trabajando porque hay mucha jerarquía y potencial”.

Driussi ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 0 a 0. (Foto: Getty).

“Es una felicidad enorme. Todo surgió a fines de diciembre y no lo dudé ni un segundo. Tengo una felicidad enorme… Dejé muchas cosas de lado, como la comodidad, pero yo quería volver al club que tanto me dio ”, afirmó Driussi. Cabe recordar que el nacido en San Justo estaba en el país por ese entonces y que, a modo de ejercer presión para salir, decidió no regresar a Estados Unidos para realizar la pretemporada con su equipo. Finalmente, para mediados de enero se concretó oficialmente su llegada y ya se puso a disposición de Marcelo Gallardo.

