Gonzalo Montiel, tajante con el “Movete, River”

Lejos de brillar, River sumó de a tres ante Instituto en el Monumental por la segunda jornada del Torneo Apertura 2025. Los de Marcelo Gallardo no generaron prácticamente peligro en el arco rival, pero sobre el final, mediante la pelota parada, llegó el tan ansiado gol por los más de 85 mil presentes en Núñez. Paulo Díaz conectó un córner de cabeza, la pelota pegó en el palo y Gonzalo Montiel quedó con el arco a su disposición para romper el cero y así lo hizo.

El Monumental explotó con el tanto de Montiel, Cachete lo gritó como loco de cara a los hinchas, pero así y todo en Núñez quedó una sensación de disconformidad. De hecho, el propio Marcelo Gallardo lo dejó en claro en conferencia de prensa: “No me gustó en absoluto el partido que hicimos, no jugamos bien, no fluimos. Eso va a suceder, no me preocupa”.

Montiel, sobre la exigencia de los hinchas

Más de 85 mil hinchas dijeron presente en el Estadio Monumental para alentar al equipo de Gallardo. A falta de diez minutos para el cierre del encuentro, desde los cuatro costados del estadio comenzó a sonar el famoso “Movete, River, movete” y Gonzalo Montiel se refirió al tema en diálogo con TNT Sports: “Los entiendo porque ellos lo viven así y nosotros tenemos que preparar para esto. Vamos de a poco, seguimos creciendo y hoy le dimos una alegría a toda la gente que vino y canto todo el partido y más”.

ver también River derrotó a Instituto con gol agónico de Montiel y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura

Cachete analizó el triunfo ante la Gloria

“Ellos hicieron un buen partido, no encontramos los pases que venimos entrenando, pero por suerte pudimos convertir en una de las últimas y gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos”, afirmó Gonzalo Montiel.

Gonzalo Montiel, el héroe de River ante Instituto. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Uno trata de seguir sumando, ayudando al equipo que es lo más importante. Esto es del equipo, tenemos que seguir encontrando la idea de juego que nos dice Marce. Tenemos que llevarla a cabo en los partidos, hoy fue un poco más trabado y la mayoría de los partidos son así difíciles y duros”.

Publicidad

Publicidad

¿Qué se le viene a River?

El Millonario visitará el próximo domingo 2 de febrero desde las 17 horas a San Lorenzo en el Bajo Flores por la tercera jornada del Torneo Apertura 2025. De cara a este encuentro, el Muñeco tendrá que ver cómo evoluciona Maximiliano Meza, quien dejó el campo de juego ante Instituto en el primer tiempo por una molestia en una de sus piernas.

ver también River ya negocia con Krasnodar por Kevin Castaño: así van las negociaciones