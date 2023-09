Una cuestión de vestuario: el motivo por el que Batalla no vuelve a River

El buen nivel de Augusto Batalla en el arco de San Lorenzo hace que varios hinchas se planteen si no debe ser el arquero de River después de diciembre. De hecho, a más de uno le llamó la atención que el club de Núñez ni siquiera haya aprovechado para repescarlo a mitad de año. Todo tiene un trasfondo…

Hoy por hoy, el arquero de 27 años muestra un nivel top, a tal punto de estar en la mira de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Sin embargo, su retorno al Millonario está más lejos de lo que parece. El motivo, por supuesto, no tiene que ver con lo futbolístico.

“Batalla no juega más en River”, sentenció Sebastián Srur al aire Sacá del Medio, programa de Radio Continental. El conductor Hernán Castillo profundizó un poco más: “No voy a romper un off. Pasó algo en el vestuario que no se cuenta, punto”. “Se equivocó. Códigos de vestuario”, cerraron.

Qué había dicho Batalla sobre volver a River

Hace unos meses, el arquero había sido contundente para hablar de su equipo de origen: “No sé qué pasará conmigo, pero sí hay dos lugares que me gustaría el día de mañana estar y son San Lorenzo y River, porque fue mi casa. Soy un agradecido y no me fue cómo quería. San Lorenzo y River van a tener un lugar en mi vida”.

En el último enfrentamiento entre el Ciclón y el Millonario, donde tuvo un picante cruce verval con algunos de sus excompañeros, Batalla declaró: “No empiecen…Los conozco hace muchos años y les tengo un cariño grande. Me ayudaron mucho en momentos muy difíciles. Ya nos sentaremos a comer un asado, tomar un vino y pasarla bien como siempre“.

Los números de Batalla en San Lorenzo

En 59 partidos con la camiseta del Ciclón, Batalla recibió apenas 34 goles y mantuvo su valla invicta en 36 oportunidades. Sin lugar a dudas, el arquero con mejor presente del fútbol argentino.