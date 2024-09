No fue sencillo para Augusto Batalla su paso por River. En Inferiores se hablaba mucho de él, las expectativas eran muy altas y luego no pudo desempeñarse de la mejor manera en su llegada a Primera División, la cual fue con apenas 20 años y fue para reemplazar a un ídolo del club como lo es Marcelo Barovero. Marcelo Gallardo confió en él a mediados de 2016 cuando Trapito dijo adiós, pero un año más tarde se produjo el arribo de Germán Lux y se terminó el tiempo de Batalla en el club de Núñez.

En diálogo con Relevo, Augusto Batalla recordó su paso por River, tanto lo positivo de su formación como también lo duro que fue llegar a Primera y recibir duras críticas por algunas actuaciones para el olvido. El arquero habló a corazón abierto y destacó que haberse criado en el club fue especial, pero también destacó lo difícil que fue sobrellevar algunos errores.

Batalla y su formación en River

“La verdad que River te da todo en todos los aspectos. Crecer en River es realmente magnífico, tiene algo muy valorable que es que forma personas además de jugadores. En los últimos años se ha creado una ideología de lo que es ser jugador de River o parte de la institución”, afirmó Augusto Batalla.

Además, agregó: “Creo que es algo histórico pero creo que Gallardo lo ha hecho más grande. Yo lo he mamado desde pequeño, iba a las siete de la mañana y me iba a las siete de la tarde, iba al colegio también. Uno aprende a cuidar al club, porque es tu casa. En horarios libres íbamos a pintar una pared, lo que sea, porque da gusto, da gusto vivir ahí. Te da todas las herramientas para criarte y crecer como profesional y persona”.

“La verdad que en lo personal lo he disfrutado muchísimo a pesar de no haber podido coronar esos años de crecimiento con un buen rendimiento, no me juzgo porque me faltaba mucho camino por recorrer, por crecer, pero en lo personal siempre voy a estar agradecido por todo lo que viví en River, sin ninguna duda”,sentenció el arquero.

Batalla y las críticas recibidas en River

“Yo creo que, sinceramente, fueron muy críticos y muy duros. Creo que por ahí uno cuando es joven no entiendo mucho el sistema y el ecosistema que rodea el fútbol y eso hace que en cierta parte lo sientas un poco menos y no le encuentres explicación a tanta dureza, agresividad, por así decirlo”, dijo Batalla.

Batalla en sus inicios. (Foto: Prensa River).

Por otro lado, afirmó: “En lo personal, la verdad, gracias a Dios o por desgracia no fui consciente de todo lo que se decía y hablaba, pero yo he pasado semanas y semanas en mi casa sin teléfono, sin televisión y sin radio porque no quería saber nada. Era solamente ir a entrenar y volver, porque obviamente uno cuando escucha, lee y está en ese foco tan grande… a ver, a mí me ha pasado de estar 24 horas en televisión”.

“Uno con el correr de los años lo ve y creo que fueron un poco críticos con un chico de 19-20 años que estaba debutando en la Primera de River y asumiendo una responsabilidad de venir después de Barovero. Pero no te voy a negar que estuve semanas con todo apagado para no escuchar ni leer nada, creo que tampoco eso es normal. Porque después se habla mucho de salud mental, del cuidado, de la no agresión… pero cuando hay que hacer leña del árbol caído también se hace, entonces a veces con un poco de hipocresía se habla de ciertos temas y cuando nos sirve… es el sistema”, cerró el ex arquero de River que actualmente se desempeña en Rayo Vallecano.

La autocrítica por su rendimiento

“En lo personal tu rendimiento estaba en cancha y no fue bueno, aclaremos esa parte. Si yo me pongo a hablar directamente del periodismo sin hacerme cargo… yo era un chico de 20 años que cometió errores. Me acuerdo del error de Boca, la final contra Central que no fue buena de mi parte y una equivocación en La Bombonera, que después terminamos ganando con una doble tapada mía”, afirmó Augusto Batalla.

Batalla en Rayo Vallecano. (Foto: IMAGO).

Para concluir, dijo: “De esos 60 partidos que jugué he cometido errores en partidos clave. En una parte hago mi crítica y uno dentro del campo de juego no respondió”.