Alexis Mac Allister fue sin dudas una de las grandes revelaciones de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Dio el presente en seis de los siete partidos, se dio el gusto de convertir un gol y fue el único en el equipo que consiguió arrebatar a Lionel Messi un reconocimiento como mejor jugador del partido. Lionel Scaloni le dio la confianza y él cumplió. Otro de los pequeños factores que hicieron a la gran causa común de conquistar, por fin, la tercera estrella.

En plena semana de festejos para los campeones del mundo, que ya vivieron una gran celebración en el Monumental y que el próximo martes la tendrán en Santiago del Estero, el jugador del Brighton inglés se permitió mirar hacia atrás y recordar una de las primeras charlas profundas que mantuvo con Scaloni como seleccionado. Ya en aquel momento, Alexis supo que el DT lo había entendido todo.

"Mi primer recuerdo de la Selección no es muy bueno. Llego a la Argentina, era el arranque de la Eliminatoria, nos tocó con Ecuador de local y con Bolivia de visitante. Cuando llega el partido de Ecuador, un día antes me agarra Leo Scaloni y me dice que iba a tener la posibilidad de jugar de titular, que me veía muy bien y que quería que juegue de titular antes del último entrenamiento. Pasó el entrenamiento, llegó el día del partido y Alexis afuera", comenzó relatando en diálogo con AFA Estudio.

"En ese momento fue un poco de frustración, después fuimos a Bolivia y me tocó ir al banco. Después de un tiempo tuve la oportunidad de hablar con él y me dijo que si bien me había dicho antes que me quería poner de titular en el entrenamiento no me había visto bien, pensaba que no estaba de la mejor manera y terminó dejandome afuera. Quizás fue un momento que no estuvo tan bueno, pero a la vez me ayudó muchísimo a mi a saber que tenía que estar al cien por cien", agregó.

Con ese sinsabor, Alexis Mac Allister entendió que tenía frente a él a un entrenador transparente, frontal, para el que no había lugares asegurados ni favoritismos. "Yo siempre resalté más que nada lo humano. n esta profesión decir la verdad es algo muy importante y como conté antes él se acercó a mi y tuvo los huevos para decirme la verdad y que no estaba bien en ese momento. Yo siempre de él remarqué muchísimo esa parte. Después obviamente soy muy agradecido por la confianza que siempre me dio adentro de la cancha", aseguró.