No hay, no existe jugador que durante más de 15 años se haya mantenido en la élite del fútbol mundial. Y si a Lionel Messi no le bastaba con aquello para ser reconocido como el mejor de todos los tiempos es porque no había logrado ganar la Copa del Mundo que hace nada más que un par de semanas levantó en Qatar con la Selección Argentina.

Sin embargo, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti se negó en una conferencia de prensa que brindó este jueves, previo a la reanudación de La Liga de España en que sus dirigidos enfrentarán al Valladolid, a conceder al capitán argentino y jugador del PSG francés ese privilegio.

"Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia", manifestó el italiano.

Curiosamente, en su mención a Cruyff y Maradona, salteándose a Pelé, y al reconocimiento a Karim Benzemá, quien otra vez se quedó sin poder disputar un Mundial; Carlo Ancelotti no hizo ningún tipo de mención a Cristiano Ronaldo, el único futbolista que fue capaz de competirle de igual a igual a Lionel Messi durante muchos años el hecho de ser el mejor del mundo.

¿Cuándo regresa Messi al PSG?

Tras los merecidos días de descanso que Lionel Messi tuvo tras la conquista del Mundial de Qatar, que se extenderán hasta los festejos de año nuevo, ya hay fecha para su regreso a los entrenamientos con el PSG. Según la prensa francesa, esto sucedería el próximo martes 3 de enero.