El Mundial Sub 17 del 2023 esta cada vez más cerca y a continuación te sacaremos las dudas sobre la participación de la Argentina. ¿Está clasificada la selección?

¿Argentina está clasificada al Mundial Sub 17 de la FIFA?

Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 de este 2023 ha estado en la tapa de todos los diarios tras lo que fue la cancelación de Perú como sede organizadora del torneo por la falta de infraestructura a tan solo meses del inicio del torneo. Sin embargo, uno de los tantos focos de atención en estos últimos días han pasado a ser el conjunto Argentino de Diego Placente el cual debutó de gran manera en el Sudamericano Sub 17.

La nueva sede aún no se ha confirmado.

¿Esta la Argentina clasificada al Mundial Sub 17 del 2023?

En este sentido, se debe decir que de momento la Argentina no se encuentra clasificada al Mundial Sub 17 de la FIFA. Sin embargo, esto no es para nada un sueño imposible.

De esta forma, el cuadro albiceleste conseguirá el pasaje a la máxima instancia juvenil si logra terminar entre los primero 4 puestos del hexagonal final en el Sudamericano Sub 17, lugar al cual clasificará en caso de terminar dentro de los 3 puestos del Grupo B en la competencia citada.

Aclarado este panorama, tras el buen inicio en el torneo de Conmebol, todo parece indicar el equipo dirigido por Placente obtendrá el pasaje a esta instancia final por lo que se deberá esperar el inicio de esta segunda fase

Clasificación del Sudamericano Sub 17 en VIVO