El Estadio Lusail vibró como nunca con las 88 mil almas que dijeron presentes para presenciar un hecho más que histórico, un partido inolvidable para el simpatizante neutral, pero con festejo y celebración para uno solo. La Selección Argentina se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 en la obtención del tercer título en la historia del equipo.

3-3 fue el resultado final en los 120 minutos de una batalla memorable, pero la diferencia aconteció en los penales. Emiliano "Dibu" Martínez contuvo dos ejecuciones, en tanto que Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel convirtieron todos para estampar el 4-2 final y así bordar la tercera estrella en el escudo de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

Sin embargo hubo un hecho que sorprendió a los presentes y teleoyentes que veían y escuchaban en plena algarabía desde sus casas. En el momento en que las medallas y la correspondiente copa del Mundial 2022 eran repartidas entre los 26 jugadores y el entrenador Lionel Scaloni, una canción fuera de lo que normalmente se oye en estos casos (por lo general "we are the champions" de Queen se impone para este tipo de celebraciones) dijo presente. Conocé de qué se trata.

¿Cuál fue la canción que usó la Selección Argentina en la obtención de la copa del Mundial de Qatar 2022?

La canción elegida por parte de la Selección Argentina se llama "La cumbia de los trapos", interpretado por el grupo musical de cumbia llamado "Yerba Brava", de uso en la gran mayoría de los vestuarios de equipos del fútbol argentino. Esta misma surgió en el año 2000 ante la creación del álbum "Cumbia Villera", el cual contiene otro hit como "Pibe cantina", que también suele oírse en los estadios y varias fiestas o boliches del país.

Letra de "La Cumbia de Los Trapos", de Yerba Brava

Viene el fin de semana

todos a la cancha vamos a ir

está todo preparado

el bombo y el trapo para salir

al equipo que tiene más aguante

lo llevo dentro del corazón

saltando, cantando,

prendidos a los trapos

dejamos el alma ...

en el tablón

Borracho yo voy cantando

con mis amigos voy festejando

un triunfo más

loco, soy por mi trapo

te sigo a muerte por donde vas

por que la vuelta queremos dar,

queremos dar...