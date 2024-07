El triunfo de la Selección Argentina ante México en Qatar 2022 quedó en la historia por aquel zurdazo de Lionel Messi para destrabar el resultado, pero la gran anécdota de esa jornada tiene como protagonista a Saúl Canelo Álvarez. El boxeador malinterpretó un video del 10 con una camiseta del Tri y lo amenazó en sus redes. Luego, tuvo que pedir perdón.

A poco más de un año y medio de aquel suceso, el campeón mundial admitió su error en diálogo con Univisión Fresno: “Hay que reconocer cuando uno se equivoca, no te hace más ni menos. Hay que reconocer cuando uno lo hace. La euforia de ver perder a México…“.

“Con las emociones uno no se fija en lo que hace, hay que reconocer cuando uno la riega y no pasa nada”, concluyó Canelo, dejando en claro que está todo bien con el capitán de la Albiceleste.

Qué le había dicho Canelo Álvarez a Messi

“¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, y “¡Así como respeto a Argentina tiene que respetar a México! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, soltó el boxeador en Twitter tras ver un video donde parecía que Leo había “pateado” una camiseta mexicana.

Unos cuantos días después, puso el freno de mano: “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí“.

La respuesta de Messi a las amenazas de Canelo Álvarez

“Ahí vi que salió… Creo que fue un malentendido”, fue la primera reacción del 10 cuando le consultaron por el hecho y continuó: “El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario. No tengo que pedir perdón, ni le falté el respeto a la camiseta de México ni a nadie. Quedó ahí, no pasa nada“.