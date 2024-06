Mira la Copa. La acaricia. Se detiene en los detalles. Dice, como quien sabe de qué se trata que “ésta es más liviana”. Claro, la que tiene en sus manos es apenas una réplica de la original, de la que levantó aquel 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail en Qatar. Cómo será que recuerda cada sensación que sus brazos retienen hasta el detalle de cuánto pesa la copa original. Está todo grabado ahí. Aunque sus recuerdos, los que atesora Nahuel Molina Lucero, están en su casa de Madrid, todo está en la memoria.

“Fue un privilegio todos estos años desde que estoy en la Selección, fue un privilegio porque es un cuerpo técnico nuevo que también le toca lo mismo que nos tocó vivir a nosotros, gente como Leo (Messi), como Ota (Otamendi), como el Kun (Agüero) en su momento, como Fide (Di María), que venían peleándola un montón. Se juntaron tantas cosas”, dice para “Glorias de Selección”, exclusivo de BOLAVIP. La cabeza parece perderse en los recuerdos del Mundial. No importa cuánto tiempo haya pasado, si en realidad fue ayer.

Molina en el festejo en Argentina. Foto Web.

-¿Tomás conciencia de lo que has logrado, de lo que has conseguido?



-Bueno, me cuesta, me cuesta un poco. No es que me cueste, sino que intento no sobrepensar las cosas e intentar que sea todo lo más fluido posible, lo más natural, para estar centrado en lo que tenemos que hacer. Se viene un torneo lindo, así que no hay que que sobrepensar las cosas e ir más tranquilos al torneo.

Claro, se viene la Copa América y, así como cuando comenzaron las Eliminatorias, ya no es tiempo de festejos y celebraciones. Hay que salir a jugar en serio, porque además Argentina inicia el torneo ante Canadá siendo campeón vigente. Y hay que estar a la altura. De alguna manera, esta Copa lo lleva a Molina al recuerdo de aquellas primeras citaciones. Aunque debutó ante Chile en la clasificación a Qatar, jugando apenas 9 minutos, su primer partido como titular con la celeste y blanca fue justamente en la Copa 2021 y ante Uruguay.

–¿Cómo fue el primer llamado a la Selección? ¿Quién te avisa?



-El que me llama fue Rodri (De Paul), él se había enterado, fue el primer llamado en Eliminatorias, que se jugaba contra Brasil, si no recuerdo mal, y se para por la pandemia y se suspende. La convocatoria no sale, pero a mí me llama Rodri: “Estás en la lista, vas a viajar”, yo estaba en casa a la tarde, fue increíble la sensación, tan rápido. Porque había pasado muy poco tiempo desde que estaba en Italia y estaba con mi novia, estábamos los dos en el sillón y no lo podíamos creer. Lamentablemente no se da porque se suspende, pero ya la siguiente pude ir y pude entrar en la Selección, fue increíble.

Amor absoluto por la Copa América. Se viene la segunda para Molina. Foto IG.

-Y cuando llega la convocatoria a la Copa América, ¿tenías la certeza de que ibas a ir? ¿O dudabas?



-No, la verdad que tenía bastante duda. Porque era mi primera convocatoria, ya cuando estaba Gonza (Montiel), estaba Foyth, que ya venían jugando hace tiempo en la Selección. Y tenía mis dudas por la decisión del técnico, por suerte decidió por mí y pude ir y vivir una Copa América que fue increíble.

-¿Cómo fue haber ganado primero la Copa América?



-La verdad es que fue increíble. Se juntó todo el cambio de generación del plantel anterior. Éramos gente joven, gente que iba recién por primera vez a la Selección. Un cúmulo de cosas, un nuevo cuerpo técnico que venía creciendo. El tenerlo a Leo, querer como ídolo nuestro que él pueda conseguir lo que tanto quería con la Selección. Entonces, creo que fue un cúmulo de cosas de lo grupal que nos llevó a poder competir, y ganar a Brasil.

Cada frase la termina de la misma manera. “Fue increíble”, dice. Y cuando lo hace mira hacia el horizonte, como si todavía no cayera en que es campeón de América, de la Finalissima y del Mundo. Todo a sus 26 años. “El volver a Argentina y cómo te recibe la gente, cómo te agradece la gente por ese momento que fue increíble para todos. Es muy reciente todavía pero el cariño de la gente y la felicidad que te dan cuando te ven…“, dice y se detiene.

La entrevista completa a Molina Lucero en “Glorias de Selección”

Campeón de todo

“Se fue creando una bola de energía muy linda y el no perder te va motivando a querer más. Ésa es también la ambición que tenemos como grupo de no relajarnos. Sabemos que todos nos quieren ganar, que todos quieren que perdamos también, entonces esa ambición de motivarlos nosotros, le toque al que le toque, sabemos que primero está la camiseta, que primero está la Selección y hay que dejarlo todo”.

Molina, del Atlético Madrid, besa la Copa ya campeón. Foto IMAGO.

Parece una declaración de principios. Y lo es. Lo vivió, además, en carne propia, cuando en el inicio del Mundial de Qatar, Argentina cayó en el debut ante Arabia Saudita. Se pone serio para recordarlo.

-Ustedes no estaban acostumbrados a perder. Y pierden el primer partido, ¿cómo fue ese golpe?



-Fue durísimo. Durísimo porque no nos lo esperábamos. Veníamos muy bien en los partidos anteriores. Pero creo que el grupo se dio cuenta muy rápido de que la habíamos cagado y que teníamos que salir a buscar todo.



-Lo bueno es que dependía de ustedes, ¿no?



-Sí, eso también nos daba ganas, dependía de nosotros. Sabíamos cómo veníamos jugando en los partidos anteriores, teníamos que seguir haciendo lo mismo, lo mismo que nos seguía pidiendo el cuerpo técnico, que juguemos como lo veníamos haciendo. Así que por suerte apareció México y fue dificilísimo. Pero pudimos ganar y ya ahí fue todo un poco más llevadero.

El recuerdo llega hasta aquel partido histórico ante Países Bajos. Pero en especial a su gol, el que abrió la cuenta a los 35 del primer tiempo, tras una jugada de lujo de Messi. “El pase que se inventó él fue increíble”, dice. Y repite: increíble.

Molina ya sale a la carrera. Puso el 1-0 ante Países Bajos en Qatar. Foto IMAGO.

-Un partido que se había presentado favorable, lo estaban ganando y de repente te lo empatan, ¿cómo haces mentalmente para no caerte?



-Fue durísimo. Yo salgo en el empate, peor estar afuera, porque no puedo hacer nada, tenés que alentar a los compañeros. Pero después del gol de ellos, creo que el equipo tuvo esa sensación de que rápidamente… Nos damos cuenta de que la volvimos a cagar. No cagar, en el sentido que es un golpe durísimo y el equipo se da cuenta de eso y sale adelante. Busca ir por más, no se queda con el empate.

-Fueron dominadores ustedes.



-Y tuvimos varias jugadas que lo podríamos haber ganado. Después, obviamente, el rival también juega. Hay que recalcar eso del equipo, las ganas de ir a buscarlo de nuevo.

-Y los penales…



-Peor todavía. Yo si hubiese estado en campo me hubiese gustado patear, pero un poco también agradezco haber salido, je. Porque es una sensación linda y rara a la vez. De estar ahí, tener que patear y… Es una responsabilidad fuerte.

Lo que se viene

La Copa está ahí nomás. Y Molina está metido. lo veo difícil. “Lo veo difícil, va a ser una competición difícil. Nosotros tenemos un grupo increíble y sabemos lo que nosotros tenemos. Va a ser una Copa complicada y creo que lo importante es apoyarnos en lo que venimos haciendo, en seguir con la misma línea y creo que así tenemos muchas chances de poder pelear cosas importantes”, agrega.

Se viene Canadá, Chile, Perú. El sueño de repetir. Seguir en ese camino que lleva la Selección. El sueño está intacto. Los recuerdos también.