Tras varios días de incertidumbre, se pudo dar a conocer que el Mundial Sub 20 de la FIFA se jugará finalmente en la Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio del 2023, hecho que también clasificó al cuadro albiceleste de manera automática tras perder la oportunidad al quedar eliminada en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20.

Los 24 países clasificados al Mundial Sub 20 de Argentina 2023

Asia:

Irak

Uzbekistán

Corea del Sur

Japón

África

Senegal

Nigeria

Gambia

Túnez

Europa

Francia

Italia

Inglaterra

Israel

Eslovaquia

Sudamérica

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Centro y Norteamérica

Estados Unidos

Honduras

República Dominicana

Guatemala

Oceanía

Fiji

Nueva Zelanda

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial Sub 20 de la Argentina?

De momento, no se ha establecido una fecha para lo que será el sorteo del Mundial Sub 20 en la Argentina. No obstante, no debe olvidarse que el anterior sorteo se iba a llevar a cabo el 31 de marzo en Indonesia el cual fue suspendido tras el pedido del país organizador de que Israel no sea incluída dentro de su grupo por problemas geopolíticos.

Bombos para el sorteo del Mundial Sub 20

Bombo 1: Anfitrión (Argentina) , Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal. Bombo 2: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

Bombo 3: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.

Bombo 4: República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala.

De esta manera, lo que siguió fue la salida de la competencia de terreno asiático y el posterior cambio de sede.

Posibles estadios para el Mundial Sub 20 de Argentina 2023