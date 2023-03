Los minutos de juego que recibe Julián Álvarez en Manchester City son un constante objeto de quejas y reclamos en el mundo de las redes sociales y en cada charla de bar. Luego de tener un mundial extraordinario, su participación en el equipo inglés bajó aún más y sorprende su falta de continuidad. A continuación, el repaso de sus números.

+ ¿Cuántas veces fue titular Julián Álvarez en Manchester City?

Desde su debut en Inglaterra, Manchester City disputó 38 encuentros. Entre ellos, Julián Álvarez fue titular sólo 13 veces, ingresó desde el banco en 18 ocasiones y no sumó minutos en 7 oportunidades. En sus participaciones, el atacante ex River Plate ha aportado al equipo 10 goles y 3 asistencias, la gran mayoría cuando le tocó ser parte del once inicial.

+ ¿Por qué no juega Julián Álvarez en Manchester City?

Pese a los constantes elogios recibidos de parte de su entrenador en conversación con la prensa, lo cierto es que el delantero no ocupa un lugar preponderante en la consideración de Pep Guardiola, ya que el español prefiere utilizar a Erling Haaland en su posición y además no suele cambiar de esquema táctico para emplear dos centrodelanteros.

+ ¿Qué será del futuro de Julián Álvarez?

Por el momento, la información más concreta reside en que esta semana firmará su renovación de contrato con Manchester City hasta 2028. Sin embargo, según ha trascendido en los medios británicos, eso no significa que no pueda salir del club: el jugador tomará una decisión en caso de continuar sin la participación deseada.