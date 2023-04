Con apenas 17 años, Claudio Echeverri está en boca de todos. Luego de brillar en el Sudamericano Sub 17 con la Selección Argentina, el crack de River será tenido en cuenta por Martín Demichelis y comenzará a entrenar con el primer equipo del líder de la Liga Profesional.

Lo cierto es que el talentoso volante ofensivo del Millonario viene haciendo ruido desde que era un niño, aunque ahora que su nombre vuelve a estar en danza, fue el propio jugador el que encendió las alarmas con una declaración en pleno Sudamericano.

"Me están pasando muchas cosas y siendo tan chico la verdad que a veces como que siento mucha presión de la gente, es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa por así decirlo", soltó el Diablito, en un claro llamado de atención sobre su situación actual y, sobre todo, su futuro.

¿Se pone demasiada presión por un jugador que ni siquiera debutó en Primera? ¿La culpa es nuestra por la expectativa que se genera alrededor? En un nuevo video en nuestro canal, te contamos los detalles del presente y el futuro de una de las grandes joyas del futuro del fútbol argentino.