"Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar" definitivamente es el tema del Mundial. El que adoptó la Scaloneta. El preferido de Lionel Messi. Por eso, Bolavip se puso en contacto con Fernando Romero, el hombre detrás del hit, para conocer todos los detalles: cómo surgió la canción, qué le genera que la canten los jugadores y algunas perlitas más...

A sus 30 años, oriundo de Hurlingham y viviendo en Haedo, Fernando es un hincha más de la Selección. Fanático de Racing (club que popularizó el tema de La Mosca en las canchas) y profesor de catequesis en secundarios y terciarios, un día sintió como todos los argentinos la partida de Maradona y se puso a escribir....

"La canción surge después de la pérdida de Diego. Sentí una angustia tremenda y pensé que por algún lado tenía que canalizarla. Por eso empecé a escribir algunas frases aisladas solo en mi casa", comentó Romero en diálogo con Bolavip.

-¿Y cómo pasó de ser frases aisladas al tema que hoy todos conocemos?

-Después de la Copa América. Ese fue el segundo empujón y ahí me animé a empezar a escribir sobre una melodía que para mí era muy conocida. Soy hincha de Racing y para nosotros esa melodía representa muchas cosas lindas y por eso elegí la canción de La Mosca.

-Y llegó al plantel muy rápido... ¿Qué te genera ver eso y que Messi haya dicho que es su canción preferida?

-Lo de Messi es impensado... Todo es impensado. Que los jugadores la canten, que Messi la sienta un motivo para ir y defender nuestro país como lo hace... Todo es increíble. Messi está jugando cada partido dejando todo y entendiendo que en cada pelota estamos los cuarenta y pico de millones que somos. Me pone muy feliz. De a ratos me siento en el aire, como no pudiendo caer.

-¿Fuiste o tenés pensado ir a Qatar?

-No, la verdad que por ahora no tengo nada planificado ni mucho menos. No lo gestioné antes y ahora tampoco. Por ahora lo voy a mirar acá con amigos como siempre veo los partidos de la Selección.

-¿Hablaste con alguno de los jugadores de la Selección?

-No hablé. Sólo tuve un like del Huevo Acuña porque en una nota con TyC Sports querían arrancar una campaña para que viaje a Qatar y yo dije que con la camiseta de él firmada por todos ya me conformaba. Sueño con mucho menos. Con eso estaría feliz de la vida. Ah, también Guido Rodríguez una vez también me mandó un video por intermedio de un amigo.

¿Qué dice el hit de la Scaloneta? La letra completa de "Muchachos, ahora nos volvimo' a ilusionar"

En Argentina nací

tierra de Diego y Lionel

de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar

porque no vas a entender

las finales que perdimos, cuántos años las lloré.

Pero eso se terminó porque en el Maracaná

la final con los brazucas la volvió a ganar papá...

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial

y al Diego, en el cielo lo podemos ver

con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel.

