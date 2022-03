La victoria de la Selección Argentina ante Brasil en la Copa América será recordada como la única final perdida de la Verdeamarela en su casa. El gol de Ángel Di María en el Maracaná será recordada por todo futbolero albiceleste y del otro lado de la vereda será difícil de superar.

Si bien los dirigidos por Tité dejaron atrás esa derrota y terminaron arrasando en las Eliminatorias, un jugador en particular confesó que tuvo muchas dificultades para superar lo sucedido aquel 10 de julio. Hoy, poco más de 8 meses después de la consagración de la Scaloneta, un titular de aquel partido reveló que buscó ayuda psicológica.

Se trata de Renan Lodi, quien justamente fue señalado como el culpable del gol del Fideo. "Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante", explicó en TNT Sports Brasil.

"Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil", aseguró el lateral izquierdo sobre las secuelas de la final y agregó: "Ahí pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él".