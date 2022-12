La volvió a romper toda. Abrió el partido con un gran penal ejecutado y luego armó una de las genialidades de las que nos tiene acostumbrados para luego asistir a Julián Álvarez en el 3 a 0 final.

Una vez finalizado el partido, en charla con la prensa, Lionel Messi habló sobre la felicidad de llegar a una nueva final del mundo: "Es algo impresionante terminar así, en mi último Mundial terminar jugando la final".

Y agregó: "Poder terminar mi camino en los Mundiales disputando una final es una locura. Es la sexta final que va a jugar Argentina y a mí me tocó estar en dos. Ojalá esta vez termine de otra manera".

Por último, siendo consultado sobre la posibilidad de jugar el Mundial del 2026 respondió: "No, falta mucho para el siguiente, son muchos años y seguramente por edad no me dé".

