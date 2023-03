Entre Argentina e Inglaterra existe una rivalidad futbolística cimentada en una guerra que nada tiene que ver con los hombres de a pie y en elgunos enfrentamientos putuales como los que tuvieron lugar en los Mundiales de Inglaterra 1966, México 1986, Francia 1998 y Corea y Japón 2002.

Énzo Fernández, creció viendo a Lionel Messi jugar en la Selección y a los hinchas cantando que "el que no salta es un inglés". Por talento propio, tuvo la oportunidad de convertirse en socio predilecto de La Pulga en Qatar, ganar la Copa del Mundo y dar el salto desde Benfica a Chelsea, uno de los equipos más importantes de la capital inglesa.

A un mes y medio de su debut, en el empate sin goles ante Fulham, el ex-River dialogó con la prensa del club y confesó lo fácil que le fue ganarse el corazón de los hinchas que alguna vez le habían hecho creer que eran enemigos. "Estoy muy contento, feliz, y adaptándome de a poco a una liga que es muy diferente a la de donde vengo. Pero disfrutando, apoyándome en los compañeros, el cuerpo técnico y la gente del club", comenzó diciendo.

"Londres es una ciudad muy bonita, estoy encantado de estar acá y pelearemos por todos los títulos que sean necesarios para llevar a Chelsea a lo más alto. Cuando llegué no se nos estaban dando las victorias pero ahora conseguimos tres seguidas y estamos muy felices con el grupo y trabajando mucho para lograr los objetivos de esta temporada", agregó el mediocampista que fue elegido como el mejor jugador joven del Mundial de Qatar.

Ya sobre el trato que recibió y recibe por parte de los fanáticos de Los Blues, manifestó: "Muy agradecido por el apoyo y el recibimiento cuando llegué. Me siento muy querido, como en casa, me hicieron notar todo su cariño desde el primer momento y estoy muy feliz de que me traten de esa manera. Espero que sigamos de la misma forma, que alienten al equipo que es lo más importante".