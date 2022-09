En la Selección Argentina están pendientes de lo que serán los próximos dos partidos correspondientes a la fecha FIFA, donde Lionel Scaloni aprovechará para probar diferentes esquemas y nombres dentro del campo de juego, ya que serán los últimos compromisos previos al Mundial de Qatar.

Con la última convocatoria que hizo el entrenador, donde aparecieron futbolistas como Facundo Medina, Thiago Almada y Gerónimo Rulli, también se metió el ex mediocampista de River, Enzo Fernández. Y no era para menos, ya que desde su arribo a Benfica, no ha dejado de tener grandes compromisos.

De hecho, en el último encuentro correspondiente a la Champions League, donde Fernández disputó 81 minutos en el triunfo frente a Juventus, en Italia, fue una de las grandes figuras de Benfica. Y justamente, en las tierras lusitanas volvieron a romperse las palmas de las manos por el presente que tiene el mediocampista nacido en el partido de San Martín.

El ex River fue galardonado con el premio al mejor jugador del mes en Portugal, después de que obtuviera el 28,47% de los votos de los entrenadores. Claramente, este premio que recibió le sirve para presionar a Scaloni de cara al Mundial de Qatar y que sea convocado para la competencia futbolística más importante.