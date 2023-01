El pasado lunes por la noche en Colombia, la Selección Argentina sub20 cayó por 3 a 1 ante Brasil y quedó muy comprometido para clasificar al hexagonal final ya que deberá ganarle a Perú y a los locales y esperar a que los caferteros no triunfen ante la Canarinha. De esta manera, los de Javier Mascherano no dependen de sí mismos para seguir en pie en el certamen.

Entre todos los argentinos que estuvieron alentando a la sub20 pese a la derrota se encontró Alejandro Garnacho, quien en el transcurso del cotejo posteó una historia mirando desde Manchester a la Selección junto con un "Vamos Argentina", siendo así una confirmación más de que el madrileño eligió a la Albiceleste para representar un país.

Cabe destacar que Garnacho no se encuentra en la Selección ahora debido a que Manchester United no lo cedió para el Sudamericano pero aún así mostró compromiso hacia sus compañeros juveniles. Y como si este aliento a la sub20 no era suficiente, el revulsivo extremo del conjunto inglés soltó un nuevo guiño para Argentina que se volvió viral.

A través de su cuenta de Instagram, en una historia Garnacho mostró sus nuevos botines y allí se pudo ver que, además de su apellido, el futbolista de 18 años personalizó sus pares con la bandera argentina. Claro está que en nuestros país, en las redes los usuarios enloquecieron. No es para menos: una de las máximas promesas del fútbol mundial es nuestra, y nos eligió.