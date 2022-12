A la altura de lo que hizo en Defensa, River y Benfica; Enzo Fernández va camino a ser una de las grandes revelaciones de Qatar 2022. Si a la Selección Argentina le va bien, el mediocampista tendrá todo para pegar el salto gracias a su buen rendimiento con la camiseta albiceleste.

Se sabe que al surgido en el Millonario le tocó pelearla siempre. Desde aquella salida a préstamo al Halcón hasta la actualidad. Hoy, siendo de los puntos más altos del equipo en la Copa del Mundo, se viralizó un viejo posteo que hizo en 2015 cuando las cosas no iban tan bien.

"Estoy super mal, porque mis viejos me dan todo y yo intento todo para darle lo mejor de mí a ellos, pero nada me sale. Tampoco tengo suerte. Yo se que un día va a llegar siempre con sacrificio y constancia y mi abuela me ayuda mucho", arrancó escribiendo Enzo, que en ese momento tenía 14 años.

Para cerrar, tiró: "Gracias a mis viejos por acompañarme siempre a todos lados, eso lo valoro y mucho. Jamás me voy a rendir por todo el sacrificio que hacen e hicieron por mí. Jamás me voy a dar por vencido, se los aseguro. Los amo, mamá y papá". Para llorar.