Uno de los pocos argentinos que sabe lo que significa ganar un Mundial analizó las posibilidades del equipo de Scaloni y pese a que no le gusta llegar invicto, se "ilusiona con que sucedan cosas buenas".

Fue campeón del Mundo y confía al 100% en la Selección: "Me encantaría una final con Brasil"

Los días pasan, el debut se acerca y la ilusión no para de crecer. Tanto de los hinchas, como de los jugadores y de aquellos que supieron alegrar a todo un país quedándose con dos de los títulos deportivos más importantes de la historia deportiva de Argentina, las ganas de que Qatar 2022 sea el año de Messi es total.

Con solo cinco días para el debut de Argentina ante Arabia Saudita, los expertos y las computadoras matemáticas siguen poniendo a la Albiceleste como una firme candidata. Sin embargo, la postura que más importa conocer es la de los que saben que significa esto: "No sólo nosotros la vemos bien a la Selección, sino también el ambiente europeo la ve como candidata. Y eso es muy difícil de conseguir".

Campeón del Mundo en 1978, el que salió a bancar a la Selección es nada más ni menos que Ubaldo Fillol. Uno de los tantos ilusionados que, confiando en el equipo, ya se imagina un panorama increíble: "Me encantaría una final con Brasil. Ellos a los que más respetan a nivel mundial es a nuestra Selección", soltó candidateando a los sudamericanos.

Una realidad que cree totalmente viable ya que "creo que Argentina merece ser campeón porque lo que le dio al fútbol del mundo no se lo dio nadie", haciendo referencia a la calidad de jugadores que dio el país. Además, destacó que hay una gran banca al DT: "Yo lo escucho a Scaloni y me gusta su mensaje, sé que los jugadores lo escuchan".

Además de esto, el Pato dio su panorama sobre el invicto que arrastra la Selección de cara a Qatar en TyC Sports: "Si me dan a elegir, no me gusta llegar invicto al Mundial porque prefiero conocer a mis jugadores en la adversidad, pero vos ves a Messi cómo está y al equipo también, y te ilusionas con que sucedan cosas buenas", sentenció