Cuando el partido todavía iba 0 a 0 hubo una imágen de Lionel Messi que despertó preocupación a todos los argentinos, ya que el 10 se empezó a tocar la pierna izquierda, en la zona del isquiotibial.

Luego de una jugada en la que el capitán argentino quedó rodeado por dos jugadores croatas, sintió una pequeña molestia, por lo que se lo vio elongar en reiteradas oportunidades, y miró al banco de suplentes un par de veces.

Según informó el periodista Gastón Edul, "Messi no tiene nada, no hizo falta ni que lo revisen en el entretiempo", dando a entender que lo que sufrió un golpe solamente y que no generó ningún problema de mayor gravedad.

¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022 ?



Mañana, Argentina volverá a entrenarse por la tarde, para luego recibir la familia y comer un asado en la noche, pensando en lo que será la final del domingo, ante el ganador del partido entre Francia y Marruecos.

