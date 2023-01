La Selección Argentina tuvo dos años de estrellato absoluto. Ahora, con la Copa América, la Finalíssima y la Copa del Mundo en el bolsillo, los protagonistas se sacaron una mochila enorme y no temen demostrarlo. Tal es así que Ángel Di María, uno de los más criticados injustamente, narró lo mal que la pasó sin ningún filtro.

Después de hacer una Copa América magnífica, quedando en la historia con un golazo tremendo en la final contra Brasil, y de ser una de las figuras del Mundial (marcando también en la final contra Francia), nadie en la Argentina discute a Di María. Pero esto no siempre fue así y Fideo lo contó sin pelos en la lengua...

"Decían que me cagaba", la furiosa descarga de Di María tras ser campeón del Mundo

En diálogo con Diario Olé, el ex Rosario Central y Real Madrid fue al grano sin ponerse colorado: "Me decían que me cagaba en las finales, que nunca estaba, que siempre me pasaba algo, me dolía". ¡Y vaya manera de responder dentro de la cancha que encontró el hoy jugador de la Juve!

Además, en la misma charla, confesó: "Lo que más me dolía era esa crítica que te terminaba lastimando. El que no nos daba para estar en la Selección... Al final Dios me dio esa revancha. Después de tres finales en las que no pude estar al 100% (Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016), en las tres siguientes (Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial 2022) pude estar al 100% y demostrar que realmente no era eso lo que me pasaba".

Para cerrar, contó que después de los goles de Mbappé sintió "que se le caía el mundo" y sumó: "Sentí que se nos iba. Por un lado sentía cuando hablábamos con los chicos que se nos iba. Pero por otro no, que yo hice un gol. Y en cada final que hice un gol, no la perdimos, entonces pensaba 'no podemos perder'. Estaba con eso en la cabeza".