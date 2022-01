Argentina juega esta noche con Chile en el Desierto de Calama con varias bajas, siendo la de Messi la más notoria, pero con la diferencia que Leo no fue siquiera citado para que se recupere óptimamente del COVID, ya que según confesó el propio Scaloni, todavía no está al 100% y no había jugado ni un minuto en lo que iba del año con el PSG.

Por eso, en la lista de convocados figuraron nombres que regresaron a la Selección en busca de ganarse un lugar entre los nombres que viajarán a Qatar en noviembre para el Mundial, siendo uno de ellos Alexis Mac Allister por ejemplo.

Sin embargo, para mala fortuna del jugador y del cuerpo técnico argentino, el ex Boca no pudo viajar a Chile con el resto de la delegación al haber dado positivo de COVID, por lo que tuvo que quedarse en Ezeiza aislado y no podrá demostrar su fútbol en esta fecha FIFA.

Pero Mac Allister no fue noticia en las últimas horas únicamente por esta mala suerte, sino que también por sus dichos en una entrevista que le brindó al prestigioso periódico "The Athletic". Allí, al margen de hablar de su carrera en sí, también contó una cómica anécdota que tuvo con Messi en la única convocatoria que compartieron.

"Recuerdo que todos me decían ‘Colo’, pero a mí no me gusta mucho, entonces Messi se lo dijo a todos los compañeros. Él dijo: 'No le gusta que lo llamen Colo, ¡así que no lo llames así!'", relató llamativamente el actual jugador del Brighton. De esta forma, queda marcado el rol de capitán de Leo, quien está hasta en los más mínimos detalles para que todos los jugadores argentinos estén cómodos en el seleccionado.

Además, Mac Allister comentó cómo fue su primer encuentro con el 10 argentino: "Estaba rojo, completamente rojo. Ni siquiera quería saludar. Estaba realmente nervioso incluso por conocer a uno de los mejores jugadores del mundo, pero fue fantástico, por supuesto”. ¡Gran momento!