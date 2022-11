Este sábado, la Selección Argentina se la juega a todo o nada ante México por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Tras la derrota sobre Arabia Saudita, el equipo de Lionel Scaloni está presionado para lograr un resultado positivo y buscar la clasificación a octavos de final.

En la previa del encuentro, Lautaro Martínez habló en conferencia de prensa. "Fue un golpe duro porque había mucha ilusión, por el momento, por cómo veníamos. Es difícil pero somos un grupo fuerte, unido y sabemos lo que queremos. Hay que pensar en lo que viene, que es México, y en ganar", aseguró el delantero.

Y luego llegó una pregunta incómoda para el "Toro", a horas del duelo clave de este sábado. "Ustedes, después de 30 años, le pudieron sacar una mochila al fútbol argentino y ganar una Copa América. Sin embargo, la realidad es que si Argentina pierde podría ser la peor catástrofe argentina en la historia de los Mundiales. ¿Cómo absorve esa presión el grupo? ¿Se habló?", le consultaron.

Lautaro se sorprendió, tomó aire y fue cauto para responder. "No, no se habló. No hay presión. Porque confiamos en nuestro trabajo. Estamos muy tranquilos. Hemos hecho el duelo del partido que pasó y ya estamos pensando en México. Estamos tranquilos y confiados en que vamos a salir a representar a Argentina como se debe", aseguró el atacante.