Ya nos estamos acercando a que falten 6 meses para el inicio del Mundial de Qatar y en este contexto, la Selección Argentina tiene la lista de convocados para la disputa mundialista bastante amoldada. A priori, y con lo que se asume desde la distancia que aún falta para aquel día en el que Lionel Scaloni entregue la nómina de 26 jugadores que buscarán quedarse con la tercera estrella arriba del escudo albiceleste es que son varios los nombres que ya están confirmados como una fija para Qatar, mientras que otros se la juegan estos meses restantes, donde deberán romperla en sus clubes para asegurar su lugar.

Claro está que, sobre todo para aquellos que buscan ganarse ese privilegio de ser parte del seleccionado en un Mundial, resulta necesario tener rodaje en la alta competencia además de tener un gran rendimiento individual allí y en las próximas convocatorias de Scaloni en caso de estar en consideración.

Uno de los que están en la nebulosa de la incertidumbre y que no tiene su nombre confirmado para la lista que representará a Argentina en Qatar es Juan Foyth, pero su presente actual le permite soñar con formar parte de la Selección en el Mundial, ya que en el Villarreal es titular en la banda derecha y junto a su equipo sueña con un batacazo que los meta en la final de la Champions League, donde ya están en semis y deberán enfrentar al Liverpool.

Con todo este contexto, el polifuncional de 24 años oriundo de La Plata charló con el Diario AS de España, donde habló sobre la posibilidad de estar en Qatar 2022 y otros grandes aspectos de su carrera. Y al ser consultado sobre la chance de meterse en la historia del Villarreal en esta Champions, el periodista Marcos Durán le habló sobre Juan Román Riquelme, quien además de ser ídolo de Boca también lo es en el Submarino Amarillo.

La respuesta de Foyth fue totalmente sorpresiva, ya que entre otras cuestiones reveló que tuvo un contacto con él y que de chico era hincha de Boca: "No lo conozco en persona a Riquelme. Lo que sí, cuando ganamos la Europa League me mandó un mensaje y yo de chiquito era hincha de Boca, después me hice de Estudiantes porque jugaba ahí, pero con mi papá veíamos todas las noches de Libertadores y me mandó un mensaje felicitándome y yo se lo mandé a m viejo, ja", soltó el defensor. ¿Lo tenías a Foyth como hincha de Boca?