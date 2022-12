El ex presidente de la Nación y actual funcionario de la FIFA habló del presente de la Albiceleste y repartió elogios para todos.

Es difícil encontrar a un argentino que no esté entusiasmado con la Selección y Mauricio Macri no es la excepción. El ex presidente de la Nación, en diálogo con Radio La Red, habló del buen presente del equipo de Lionel Scaloni y le tiró flores a más de un integrante del plantel.

El actual presidente ejecutivo de la Fundación FIFA no dudó en elogiar a Messi: “Tiene 37 años y corre como si tuviera 17. Es un monstruo". También habló de lo que sucede con Lautaro Martínez, asegurando que "entra fastidioso a la cancha". Luego, aseguró que le encantaría tener a uno de los futbolistas albicelestes vistiendo la casaca de Boca.

"¿Qué jugador te gustaría ver o llevar a Boca?", preguntó Toti Pasman. Macri no dudó: "Enzo Fernández". "Un tipo que debuta en un Mundial y la clava en el ángulo", destacó, recordando su golazo a México en el segundo partido de la fase de grupos.

"Además tiene cara de buena gente, sano. Encima se da vuelta y el primero que lo va a abrazar es Messi. Quiero ser Enzo Fernández", cerró el ex presidente de la Nación sobre el mediocampista surgido en River.