A pesar de estar atravesando un momento económico delicado, Argentina copó Qatar y los cantitos de la Scaloneta se hacen escuchar en cada estadio."Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" es el hit favorito de los jugadores, aunque antes del duelo con Países Bajos ya surgió un nuevo temazo que va contra todos.

Si hay algo que el mundo entero le reconoce a la Argentina es la creatividad. En minutos, sin ensayos y con cientos de ritmos, los hinchas de la Selección arman canciones que son furor en cada Copa del Mundo y, como no podía ser de otra manera, antes de los cuartos de final apareció el nuevo hit.

“No soy chileno, yo no vivo en un pasillo”: el nuevo hit de Argentina en el Mundial de Qatar

"Brasil decime que se siente", "vinimos todos juntos a Rusia a alentar a Argentina" y "muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" fueron los últimos grandes cantitos de cancha de la Selección. Ahora, llegó el turno de "No soy chileno, yo no vivo en un pasillo", el tema que la rompe en Tik Tok.

¿Qué dice la letra del nuevo hit de la Argentina?

No soy peruano porque nací en Argentina,

no soy Yorugua, eso es una provincia mía,

no soy francés porque no soy africano,

soy argentino y bien Maradoneano...

No soy de España, yo no digo "madre mía",

no soy inglés, yo no me olvido de Malvinas,

no soy chileno, yo no vivo en un pasillo,

a los brazucas me los meto en el bolsillo...

Que más quisiera que alentar toda la vida

y ver campeón nuevamente a la Argentina.

Se que desde arriba el Diego nos hace el aguante,

con el Messias vamos todos pa' delante.

Vamo' Argentina de mi vida todavía,

aunque vos pierdas yo por vos dejo la vida.

Los jugadores dejan todo en la cancha,

esta es la banda que nunca te deja en banda,

Vamo' Argentina de mi vida todavía,

aunque vos pierdas yo por vos dejo la vida.

Los jugadores dejan todo en la cancha,

esta es la banda que nunca te deja en banda

Vamo' Argentina de mi vida todavía,

aunque vos pierdas yo por vos dejo la vida.

Los jugadores dejan todo en la cancha,

esta es la banda que nunca te deja en banda.