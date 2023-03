La Selección Argentina estará jugando HOY, jueves 23 de marzo del 2023, ante Panamá en el Estadio Monumental en lo que será el primer partido del conjunto de Scaloni tras la consagración en Qatar 2022. De esta forma, el cuadro albiceleste parte como el gran favorito. No obstante, esto se refuta aún más a partir de un factor más que curioso.

En este contexto, se debe decir que la Selección de Panamá viajará con un equipo alternativo para enfrentarse ante la Argentina, hecho que también se ve representado en lo que será la ausencia de su entrenador principal, Thomas Christiansen.

¿Por qué Panamá juega con suplentes ante Argentina en el Monumental?

En base a esto, todo encuentra sentido en el partido que deberán jugar los panameños ante Costa Rica por la última fecha de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la Concacaf ante Costa Rica como visitante.

A partir de lo citado, la mayoría del plantel titular no viajó a la Argentina como asi tampoco su entrenador el cual explicó la situación de la siguiente manera: "Tenemos un partido decisivo contra Costa Rica y no me la quiero jugar. Necesito estar enfocado y preparar a los jugadores para que pueden competir al máximo", y además agregó: "Si vemos las fechas... Viajamos el 21 a la Argentina, volvemos el 24, el 25 y 26 entrenaríamos, el 27 tenemos que viajar a Costa Rica. No es óptimo para lo que queremos buscar en ese partido".

Por ende, el cuadro visitante no podrá contar con algunas de sus principales figuras como lo pueden ser Michael Murillo, defensor del RSC Anderlecht (Bélgica), José Córdoba, defensor del PFC Levski Sofia (Bulgaria), Harold Cummings, defensor del Monagas (Venezuela), Alberto Quintero, volante del Cienciano (Perú) y Yoel Bárcenas quien es delantero del Mazatlán (México).