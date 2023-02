El arquero del seleccionado argentino se quedó con el galardón y producto de su carisma, todos esperaban una alocada celebración. ¿Hizo alguna locura en los The Best?

¿Qué festejo hizo el "Dibu" Martínez tras ganar el Premio The Best 2023?

Premios The Best

Tras haber logrado levantar la Copa del Mundo junto a la Selección Argentina, Emiliano Martínez salió en busca de un nuevo trofeo en los "The Best" y lo consiguió. En este sentido y considerando su manera de ser, las redes sociales especulaban con si el "Dibu" haría alguna celebración particular en caso de ganar. A continuación, enterate.

¿En qué categoriá estaba ternado 'Dibu' Martínez en los "The Best" y a quién le ganó?

El portero del seleccionado albiceleste ganó el premio a "mejor arquero del año", luego de su consolidación en la Premier League inglesa y en el arco del equipo de Lionel Scaloni, donde fue determinante para conquistar el Mundial de Qatar 2022.

El arquero del Aston Villa y Argentina derrotó en la terna a Thibaut Courtois (Real Madrid y Selección de Bélgica) y Yassine Bounou (Sevilla y Selección de Marruecos).

Teniendo en cuenta su simpática pero alocada personalidad, era una incógnita la forma en la que podía reaccionar Emiliano Martínez en caso de quedarse con el "The Best". En la antesala de la gala de premiación, los espectadores y usuarios de las redes comenzaron a especular con posibles gestualizaciones o gritos que pueda realizar, pero seguramente sea una sorpresa.

Finalmente, el arquero esta vez guardó su adrenalina pero no sus emociones, ya que largó en llanto y realizó un emotivo discurso en el que agradeció, entre otros, a Scaloni y a sus compañeros de selección.