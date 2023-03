La Selección Argentina cuenta con la posibilidad de clasificar al Mundial Sub 20 en caso de que este finalmente se realice en el terreno de los campeones del mundo. ¿Quién será el entrenador?

Increíblemente, la Selección Argentina Sub 20 cuenta con posibilidades de clasificar al Mundial de este categoría pese a quedar eliminado en la fase de grupos del Sudamericano. De esta manera, tras la baja de Indonesia por problemas geopolíticos, Claudio Tapía postuló terreno albiceleste como organizador por lo que la plaza restante iría a parar al país campeón del mundo.

En este sentido, y como se citó anteriormente, cabe recordar que la Argentina no logró la tan ansíada clasificación al importante torneo tras quedar eliminada en una fase de grupos que estaba dividida en 2 zonas de 5 selecciones donde las 3 primeras clasificaba al hexagonal final.

Por ende, el proceso terminó con lo que fue la salida de Javier Mascherano de su puesto de entrenador. Sin embargo, han surgido rumores de que el ex River puede volver a su puesto en caso de que Argentina clasifique. ¿Se dará?

De momento, no se sabe con exactitud quien será el entrenador de la Argentina en caso de que se logre la clasificación al Mundial Sub 20. No obstante, en base a lo citado por @fczyz, periodista de @dobleamarilla, existe la fuerte posibilidad de que Mascherano regrese a su cargo para la citada competencia.

Dicho esto, nada parece estar confirmado todavía y se esperará a lo que será la reunión entre Tapia e Infantino en donde se definirá si la Argentina puede ser una posible sede para el Mundial Sub 20 de fútbol.

