Se confirmó la lesión de Lo Celso y no hay buenas noticias

"No tiene reemplazante", fue lo primero que se encargó de aclarar Lionel Scaloni sobre Giovani Lo Celso. El mediocampista, clave en la estructura de la Selección Argentina, se hizo estudios en las últimas horas para determinar si tenía solo un desgarro o había algo más. Ya se sabe el diagnóstico.

El miedo era que además de esa lesión se le sumara un desprendimiento en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha. Esto podía obligar al zurdo a pasar por el quirófano y estar más de un mes y medio afuera de las canchas. Finalmente, se confirmó la peor noticia.

Lo Celso efectivamente sufrió un desprendimiento y su presencia en el Mundial se complicó. ¿De qué depende? De la decisión que tome en conjunto él con el Villarreal, la Selección y el Tottenham (dueño de su pase). Horas decisivas para el armado de la lista.

+ Qué quiere Lo Celso

El deseo de Gio es no operarse y buscar recuperarse de forma natural, al menos para intentar llegar a una hipotética serie de octavos de final. "No vamos a tomar ningún riesgo que no sea el normal", advirtió Scaloni hace unos días sobre su caso. Tottenham, dueño de su pase, quiere que el futbolista pase por el quirófano. A esperar...