Arrancó la cuenta regresiva para la final del Mundial de Qatar que van a protagonizar la Selección Argentina y Francia en Lusail este domingo y durante la jornada de jueves se fueron conociendo los primeros detalles del partido que decidirá al próximo campeón del mundo.

En primera instancia, la FIFA publicó la indumentaria que portará cada elenco para este 18 de diciembre. Contrario a 1990 y 2014, la Albiceleste saldrá a la cancha a buscar el trofeo con su camiseta titular: la última vez que sucedió fue contra Alemania en México 1986. Detalles que ilusionan.

Horas más tarde se conocieron a los encargados de impartir justicia en el próximo Argentina-Francia y el juez principal ya conoce a ambos equipos por haberlos dirigido durante la presente edición del Mundial. El polaco Szymon Marciniak, mismo árbitro del cruce de los de Scaloni con Australia y los galos contra Dinamarca, estará presente en Lusail este domingo.

Cuando se publicó la lista de jueces que iba a protagonizar el Argentina-Australia de cuartos, inmediatamente se relacionó con el choque entre la Albiceleste e Islandia en Rusia 2018. ¿Por qué? Porque Marciniak también estuvo presente en el 1-1 que empezó a torcer el rumbo del conjunto por entonces dirigido por Jorge Sampaoli en la competición.

Además, otra de las particularidades del árbitro polaco es que es el único que no le sancionó un penal a Argentina. Slavko Vinčić (vs. Arabia), Danny Makkelie (vs. Polonia), Antonio Mateu Lahoz (vs. Países Bajos) y Daniel Orsato (vs. Croacia) pitaron un remate desde los doce pasos a favor de la Albiceleste.

