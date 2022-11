Luego de la goleada ante Emiratos Árabes Unidos por 5 a 0, Lionel Scaloni declaró que había posibilidades de cambio en la lista para el Mundial debido a problemas físicos. Y horas más tarde se confirmó que Nicolás González quedaba desafectado de la nómina por una lesión muscular. Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que además del futbolista de la Fiorentina, instantes más tarde se hizo oficial que Joaquín Correa también será marginado de la lista para Qatar 2022.

El delantero del Inter completó 45 minutos del amistoso en Abu Dhabi y hasta el convirtió el gol que selló el triunfo ante el conjunto emiratí, pero se supo luego que jugó con una molestia física que arrastraba de las últimas semanas y finalmente, para no llevar futbolistas lesionados o sentidos en lo corporal al Mundial, Lionel Scaloni optó por desafectar a ambos atacantes.

+ Jugá con el simulador de Qatar 2022: ¿quién sale campeón del mundo?

+ ¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022? Te dejamos acá el calendario mundialista

"El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas", escribieron en la cuenta oficial de la Selección Argentina para notificar la situación del tucumano que se perderá la chance de estar en su primer Mundial con la cita en Qatar.

Se supo también que el enojo de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa post partido con Emiratos fue dirigida directamente para Joaquín Correa por no haber notificado su estado físico y su molestia, pero no tuvo que ver su salida con cuestiones emocionales sino plenamente corporales, siguiendo la línea de no llevar a la Copa del Mundo a jugadores que no estén al 100% de sus condiciones.

Se desconoce quien será ahora el integrante número 26 de la Selección Argentina pero sí se conoció que Scaloni convocó a Ángel Correa en lugar de Nicolás González. Alejandro Garnacho, Giovani Simeone y Thiago Almada serían los apuntados para reemplazar al "Tucu". Sin dudas, otra baja durísima para la Albiceleste. ¡Fuerzas, Joaquín!