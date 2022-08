Las principales ligas europeas abrieron su calendario y muchos jugadores de la Selección Argentina ya hicieron su debut oficial en la temporada. Entre tantos representantes, el usual tridente ofensivo elegido por Lionel Scaloni demostró su jerarquía y rápidamente sumaron sus primeras participaciones directas en los últimos metros.

Lionel Messi en PSG, Ángel Di María en Juventus y Lautaro Martínez en Inter. El único que comenzó el semestre el fin de semana anterior fue el capitán de la Scaloneta que no tuvo piedad en el 5 a 0 versus Clermont. La Pulga influyó en 3 tantos gracias a su doblete y asistencia y fue una de las grandes figuras del conjunto ahora dirigido por Christophe Galtier. No fue el único que firmó un positivo estreno.

La llegada de Fideo a Turín generó una revolución en Italia y tan solo 26 minutos luego de su debut oficial, el autor del tanto en el Maracaná venció a Andrea Consigli y puso el 1 a 0 parcial a favor del equipo de Massimiliano Allegri. Luego asistió a Dusan Vlahovic y selló una gran presentación en la Vecchia Signora. ¿Cómo le fue al Toro?

A pesar de no haber convertido en la primera jornada de la Serie A, el ex delantero de Racing sumó un pase-gol en el agónico tanto de Denzel Dumfries para el triunfo 2 a 1 del Inter ante Lecce. El argentino compartió dupla de ataque con su viejo socio Lukaku y completó todo el encuentro del Neroazzuro. Si no convierte, participa en el último tercio.

Teniendo en cuenta la Copa del Mundo de Qatar a fin de año, el presente de los atacantes de la Scaloneta generan conformismo en el cuerpo técnico y, a su vez, alimentan la competencia de sus compañeros para la aparición en la lista definitiva de 26 jugadores. Falta, y mucho, pero los tres anticiparon el protagonismo que tendrán a lo largo de un semestre especial.