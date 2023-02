El Toro no tuvo su mejor Mundial y el cordobés lo reemplazó. Esto dijo de él.

En poco más de una semana, se cumplirán 2 meses de la gran conquista argentina de los últimos tiempos. Finalmente, y luego de 36 años, la Selección Argentina consiguió la tan ansiada Copa del Mundo. Por tercera vez en su historia, el combinado local logró alzarse con el trofeo más importante del deporte.

Lionel Messi logró consagrar la carrera más impresionante en la historia del fútbol. En su quinto mundial, el 10 se quedó con el único campeonato que le faltaba, logrando prácticamente el amor unánime de toda una nación.

Sin embargo, el jugador del PSG no podria haberlo hecho sin la inestimable ayuda de varios de sus compañeros. Si bien llegó casi como una apuesta en la lista, Julián Álvarez terminó convirtiéndose en un héroe total para el cuadro local.

La Araña tuvo que tomar el fierro caliente que había dejado Lautaro Martínez, quien no estuvo a la altura de las expectativas en el Mundial. Sin embargo, el Toro siempre declaró con buenas intenciones para con el grupo.

Sobre el delantero del Manchester City, Martínez dijo: "Julián lo hizo muy bien cuando le tocó entrar, y bueno después las veces que me tocó entrar traté de dar lo mejor y no se me pudo dar el gol, pero lo importante era que Argentina siempre gane, pase de fase y llegue al objetivo: levantar la Copa". Crack.