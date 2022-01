La lista de convocados para las Eliminatorias Sudamericanas de Lionel Scaloni trajo certezas pero también ciertas novedades con respecto a las previas citaciones. Ni Manuel Lanzini, ni Giovanni Simeone: uno de los elegidos por el cuerpo técnico argentino es Alexis Mac Allister, figura en el Brighton de Inglaterra.

Cuando muchos se inclinaban por los ex River Plate, Scaloni pateó el tablero y sorprendió a todos con la convocatoria del ex jugador de Boca y Argentinos Juniors. Lo llamativo se limitó a que no venía siendo tenido en cuenta, porque en la Premier League viene registrando grandes números, hace rato.

Graham Potter, director técnico de Brighton, confesó que este 2022 iba a tener al argentino como protagonista. Y éste no decepcionó: en solo 4 partidos jugados, acumuló 2 goles y 1 asistencia, participando directamente en un 43% de los tantos. Asimismo, falló solo 30 de 193 pases intentados. Una garantía.

Si contemplamos su rendimiento global, Mac Allister registra 4 tantos en solo 7 partidos jugados desde el arranque en el torneo inglés durante toda la temporada. Con confianza y regularidad, demostró que puede ser una opción más que válida para el ataque argentino. En definitiva, juega en la liga más competitiva del mundo. Y lo hace de gran manera.

Alexis Mac Allister en la Premier League 21/22:

- 16 partidos.

- 7 como titular.

- 12 remates.

- 7 al arco.

- 4 goles.

- 2 asistencias.

Los compromisos de la Selección Argentina serán ante Chile y Colombia como visitante y local, respectivamente. Mac Allister tiene por delante un desafío único, teniendo en cuenta que es un año mundialista. En las juveniles rindió y mucho, ¿aprovechará su chance en La Mayor?