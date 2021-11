Los jugadores de la Selección Argentina ya se encuentran trabajando de cara al partidazo que se viene contra Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Dos días después de haber vencido a Uruguay, el plantel tuvo un domingo de relax por la tarde-noche y hubo tiempo para las risas.

Sumado al cumpleaños de Dybala y los divertidos videos que publicó Emiliano Martínez, "Papu" Gómez no se quiso quedar afuera de la fiesta. El volante del Sevilla prendió el celular y comenzó a filmar a Nicolás Otamendi, quien se encontraba jugando con su consola personal en la habitación del predio de AFA en Ezeiza.

"¿No ves, Tanque?", comenzó a decirle el "Papu" a su compañero de cuarto por su cercanía a la pantalla. Otamendi estaba tan concentrado en el videojuego que apenas podía entender lo que Gómez le decía. Mientras grababa, el volante intentaba sacar de foco a su compañero pero no había caso alguno. "¿Y los auriculares?", continuó el ex Atalanta.

Entre tantas preguntas, Otamendi finalmente le contestó una. "Te están matando, ¿no? Dejá b... ya estás bastante grande para eso, ¿o no?", soltó el "Papu". El central ni lo miró pero respondió con una sonrisa: "No, estás loco vos. Los hago c... a todos". El video fue subido por Gómez a su cuenta de Instagram y le escribió a su compañero: "Cómo lo quiero a este hombre...". ¡Cracks!