La Selección Argentina pone primera en el Mundial sub 17, que nuevamente se disputa en Qatar y que tendrá a Diego Placente como entrenador y líder futbolístico.
El debut está pautado para este jueves 19 de noviembre ante Australia, en un compromiso que se disputará desde las 13 horas de Argentina. Posteriormente a este compromiso, la Albiceleste jugará frente a Mozambique y cerrará la fase de grupos con Dinamarca.
Entre las figuras de la Selección Argentina se encuentra el capitán, Simón Escobar, de Vélez, junto con su compañero de equipo, Juan Cruz Policella, además del defensor Julio Coria, de Boca, Giovanni Baroni, quien ya utiliza la 10 de Talleres en primera división, Tobías Goytía de River y Alan Alcaraz de Argentinos Juniors.
Diego Placente confirmó los 21 convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar Sub 17
El formato del Mundial sub 17
La Copa del Mundo cuenta con la participación de 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.
#U17WC Como siempre, mañana #TodosJuntos por estos colores 🤍🇦🇷 pic.twitter.com/hLt67M9NCW— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 18, 2026
A partir de dicha ronda, el certamen tendrá formato de eliminación directa hasta la final. Sí, un sistema de juego calcado al nuevo Mundial de selecciones mayores.
Como sucedió en el Mundial sub 17 de 2025, todos los partidos se juegan en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha. La gran final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium, en la ciudad de Rayán.
Cómo ver los partidos de Argentina en el Mundial sub 17
Todos los partidos de la Selección Argentina sub 17 se podrán sintonizar mediante TyC Sports y Dsports, así como también sus plataformas digitales (TyC Play y DGo).
Según el cableoperador, TyC Sports se encuentra en los siguientes canales:
- Canales 22 (SD) y 101 de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro
Según el cableoperador, Dsports se encuentra en los siguientes canales:
- Canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV
- Canal 109 y 110 de Flow
Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17
- Valentín Reigia – Argentinos Juniors
- Thiago Parga – Huracán
- Kevin Báez – Aldosivi
- Thiago Pérez – Huracán
- Julio Coria – Boca Juniors
- Álvaro Güich – Rosario Central
- Mateo Mendizábal – Banfield
- Bautista Giménez – River Plate
- Simón Escobar – Vélez Sarsfield
- Alex Cardozo – Lanús
- Matheo Machuca – Independiente
- Galo Escobar – River Plate
- Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield
- Marcos Ortiz – Belgrano
- Giovanni Baroni – Talleres
- Mateo Sánchez – Boca Juniors
- Alan Alcaraz – Argentinos Juniors
- Facundo Salinas – Vélez Sarsfield
- Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors
- Tobías Goytía – River Plate
- Juan Policella – Vélez Sarsfield
El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17
- Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
Todos los grupos del Mundial Sub 17
Grupo A
- Qatar
- Panamá
- Egipto
- Grecia
Grupo B
- Corea del Sur
- Nueva Caledonia
- Ecuador
- Uganda
Grupo C
- Argentina
- Australia
- Dinamarca
- Mozambique
Grupo D
- Francia
- Haití
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo E
- Italia
- Jamaica
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
Grupo F
- Senegal
- Croacia
- Tayikistán
- Cuba
Grupo G
- Mali
- Nueva Zelanda
- Bélgica
- Vietnam
Grupo H
- España
- China
- Fiji
- Marruecos
Grupo I
- Brasil
- Irlanda
- Tanzania
- Costa Rica
Grupo J
- Estados Unidos
- Macedonia
- Chile
- Argelia
Grupo K
- México
- Rumania
- Camerún
- Venezuela
Grupo L
- Japón
- Colombia
- Serbia
- Honduras