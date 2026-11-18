Todos los detalles relacionados al periplo de la Albiceleste en tierras donde bordó la tercera estrella en la camiseta.

La Selección Argentina pone primera en el Mundial sub 17, que nuevamente se disputa en Qatar y que tendrá a Diego Placente como entrenador y líder futbolístico.

El debut está pautado para este jueves 19 de noviembre ante Australia, en un compromiso que se disputará desde las 13 horas de Argentina. Posteriormente a este compromiso, la Albiceleste jugará frente a Mozambique y cerrará la fase de grupos con Dinamarca.

Entre las figuras de la Selección Argentina se encuentra el capitán, Simón Escobar, de Vélez, junto con su compañero de equipo, Juan Cruz Policella, además del defensor Julio Coria, de Boca, Giovanni Baroni, quien ya utiliza la 10 de Talleres en primera división, Tobías Goytía de River y Alan Alcaraz de Argentinos Juniors.

El formato del Mundial sub 17

La Copa del Mundo cuenta con la participación de 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

A partir de dicha ronda, el certamen tendrá formato de eliminación directa hasta la final. Sí, un sistema de juego calcado al nuevo Mundial de selecciones mayores.

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Como sucedió en el Mundial sub 17 de 2025, todos los partidos se juegan en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha. La gran final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium, en la ciudad de Rayán.

Cómo ver los partidos de Argentina en el Mundial sub 17

Todos los partidos de la Selección Argentina sub 17 se podrán sintonizar mediante TyC Sports y Dsports, así como también sus plataformas digitales (TyC Play y DGo).

Según el cableoperador, TyC Sports se encuentra en los siguientes canales:

Canales 22 (SD) y 101 de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

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Según el cableoperador, Dsports se encuentra en los siguientes canales:

Canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV

Canal 109 y 110 de Flow

Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17

Valentín Reigia – Argentinos Juniors

Thiago Parga – Huracán

Kevin Báez – Aldosivi

Thiago Pérez – Huracán

Julio Coria – Boca Juniors

Álvaro Güich – Rosario Central

Mateo Mendizábal – Banfield

Bautista Giménez – River Plate

Simón Escobar – Vélez Sarsfield

Alex Cardozo – Lanús

Matheo Machuca – Independiente

Galo Escobar – River Plate

Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield

Marcos Ortiz – Belgrano

Giovanni Baroni – Talleres

Mateo Sánchez – Boca Juniors

Alan Alcaraz – Argentinos Juniors

Facundo Salinas – Vélez Sarsfield

Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors

Tobías Goytía – River Plate

Juan Policella – Vélez Sarsfield

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

– 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan. Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

– 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan. Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

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Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A

Qatar

Panamá

Egipto

Grecia

Grupo B

Corea del Sur

Nueva Caledonia

Ecuador

Uganda

Grupo C

Argentina

Australia

Dinamarca

Mozambique

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Grupo D

Francia

Haití

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo E

Italia

Jamaica

Costa de Marfil

Uzbekistán

Grupo F

Senegal

Croacia

Tayikistán

Cuba

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Grupo G

Mali

Nueva Zelanda

Bélgica

Vietnam

Grupo H

España

China

Fiji

Marruecos

Grupo I

Brasil

Irlanda

Tanzania

Costa Rica

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Grupo J

Estados Unidos

Macedonia

Chile

Argelia

Grupo K

México

Rumania

Camerún

Venezuela

Grupo L

Japón

Colombia

Serbia

Honduras