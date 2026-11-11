Diego Placente confirmó los 21 convocados de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar Sub 17

Con vistas al Mundial Sub 17 que se jugará en Qatar, Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina en esta categoría, dio la lista con los 21 futbolistas convocados para emprender viaje rumbo al medio oriente e iniciar su camino en este certamen, que ahora se juega todos los años.
Dentro de los nombres más importantes del equipo, aparecen cuatro que ya tienen rodaje en Primera División, como lo son Simón Escobar (Vélez), Juan Cruz Policella (Vélez), Giovanni Baroni (Talleres) y Alan Alcaráz (Argentinos Juniors). A ellos también suma Tobías Goytía, quien jugó un amistoso con el plantel profesional de River.
El elenco dirigido por Placente, viajará el próximo jueves a Qatar e iniciará la competencia en el Grupo C, en donde se enfrentará contra Australia, Dinamarca y Mozambique en búsqueda de un boleto para los 16avos de final, instancia en la que comienzan los partidos de mata – mata.
Este Mundial contará con la participación de 48 países, divididos en 12 zonas de cuatro equipos cada una. Los dos primeros de las mismas, junto a los ocho mejores terceros, conseguirán el boleto a los 16avos de final, en la lucha por un lugar en la gran final del certamen.
Al igual que en la edición de 2025, los encuentros tendrán lugar en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium, que cuenta con capacidad para albergar poco más de 45 mil espectadores.
Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17
- Valentín Reigia – Argentinos Juniors
- Thiago Parga – Huracán
- Kevin Báez – Aldosivi
- Thiago Pérez – Huracán
- Julio Coria – Boca Juniors
- Álvaro Güich – Rosario Central
- Mateo Mendizábal – Banfield
- Bautista Giménez – River Plate
- Simón Escobar – Vélez Sarsfield
- Alex Cardozo – Lanús
- Matheo Machuca – Independiente
- Galo Escobar – River Plate
- Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield
- Marcos Ortiz – Belgrano
- Giovanni Baroni – Talleres
- Mateo Sánchez – Boca Juniors
- Alan Alcaraz – Argentinos Juniors
- Facundo Salinas – Vélez Sarsfield
- Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors
- Tobías Goytía – River Plate
- Juan Policella – Vélez Sarsfield
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Los convocados de la Selección Argentina Sub 17.
El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17
- Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
Todos los grupos del Mundial Sub 17
Grupo A
- Qatar
- Panamá
- Egipto
- Grecia
Grupo B
- Corea del Sur
- Nueva Caledonia
- Ecuador
- Uganda
Grupo C
- Argentina
- Australia
- Dinamarca
- Mozambique
Grupo D
- Francia
- Haití
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo E
- Italia
- Jamaica
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
Grupo F
- Senegal
- Croacia
- Tayikistán
- Cuba
Grupo G
- Mali
- Nueva Zelanda
- Bélgica
- Vietnam
Grupo H
- España
- China
- Fiji
- Marruecos
Grupo I
- Brasil
- Irlanda
- Tanzania
- Costa Rica
Grupo J
- Estados Unidos
- Macedonia
- Chile
- Argelia
Grupo K
- México
- Rumania
- Camerún
- Venezuela
Grupo L
- Japón
- Colombia
- Serbia
- Honduras