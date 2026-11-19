La Selección Argentina enfrenta a Australia desde las 13:00 hs en lo que será su estreno del Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Los dirigidos por Diego Placente buscarán comenzar con el pie derecho en el Grupo C, zona que comparten con Dinamarca y Mozambique.
Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub-17: minuto a minuto
🏆 #U17WC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 19, 2026
⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 #Australia 🇦🇺
⏱️ 13.00
📺 TyC Sports / DSports
🧑⚖️ Michael Venne 🇨🇦
🏟️ Aspire Zone
📍 Doha, Qatar
📝 https://t.co/E1e7PZKzX4 pic.twitter.com/xUFnwu1wzd
Formaciones de Argentina y Australia
- Argentina: Reigia; Pérez, Güich, Coria, Cardozo; Ortiz, Machuca, Goytia, Baroni, Barrionuevo; Salinas.
- Australia: Wilson-Papps; Lyall-Rajendra, Bond, McCaskey, Mitchell; Shah, Kutleshi, Akon, Shaw, Court; Becvinovski.
El fixture de Argentina en el Mundial Sub-17
- Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.