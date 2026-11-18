Fabían, tío del futbolista del Como, reveló un inédito intercambio entre Celia Cuccittini y su sobrino tras la despedida de Leo.

Nico Paz dio una nueva exhibición de fútbol con la camiseta de la Selección Argentina. El mediocampista de Como fue titular ante Costa Rica y le bastó un solo tiempo para despacharse con un doblete y para seguir acumulando méritos para heredar la número 10 que dejó vacante Lionel Messi.

En medio de los halagos para el futbolista de 22 años, su tío –Fabían Paz– habló con Juan Carlos Pasman en Radio La Red e hizo una revelación inédita sobre una contundente frase que recibió Nico por parte de Celia María Cuccittini, madre de Messi.

“En el último partido que yo lo fui a ver, que fue la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Entonces él la va a saludar, porque la conocía, y la madre de Messi le agarra la mano y le dice: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’“, contó Fabián Paz.

Fabián Paz, tío de Nicolás Paz, pasó por #Toti910 con @totipasman y recordó cuando Celia Cuccittini lo proclamó como el sucesor de Lionel Messi.



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“Yo estaba en el auto esperándolo y cuando él sale estaba shockeado. Dijo: ‘No me lo puedo creer lo que me acaba de pasar‘. Y contó eso como algo muy increíble, es como un niño en el fondo, es genial la emoción que le dio a él”, completó el tío de Nico.

Nico Paz abraza a Lionel Messi en la Selección Argentina (Getty Images)

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Fabian Paz: “Nico no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi”

“Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. Él no tiene en la cabeza en ser el sucesor de Messi. Para él ya lo máximo fue conocerlo, jugar con él. Ya eso fue como tocar el cielo con las manos, como que no se la cree. Además, al no vivir acá (Argentina) no tiene la presión como otros tantos jugadores”, comentó Fabían Paz en otro pasaje de la entrevista.