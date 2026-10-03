Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional: minuto a minuto

Este sábado por la noche, la Selección Argentina recibe a Burkina Faso Sub-23 por un amistoso internacional en plena fecha FIFA. El partido ante el combinado africano que afrontó una travesía para llegar, se disputa en el Estadio Monumental y comienza a las 21 horas. El encuentro es transmitido por TyC Sports y cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.
La probable formación de Argentina ante Burkina Faso Sub-23
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono o Matías Soulé; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.
¿Por qué Argentina enfrenta a la Sub-23 de Burkina Faso?
La delegación de Burkina Faso tendría que haber partido hacia Buenos Aires el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, tuvieron complicaciones logísticas y quedaron varados en Marruecos. Toda esta situación hizo que la llegada del seleccionado africano a Argentina recién pudiera ser este mismo sábado a las 15:30 hs, por lo que la gran mayoría de los futbolistas (a excepción de uno) se negaron a subirse al avión.
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Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA
- ARQUEROS: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.
- DEFENSORES: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.
- VOLANTES: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández.
- DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.