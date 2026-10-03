Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional: minuto a minuto

Este sábado por la noche, la Selección Argentina recibe a Burkina Faso Sub-23 por un amistoso internacional en plena fecha FIFA. El partido ante el combinado africano que afrontó una travesía para llegar, se disputa en el Estadio Monumental y comienza a las 21 horas. El encuentro es transmitido por TyC Sports y cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP.

La probable formación de Argentina ante Burkina Faso Sub-23

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono o Matías Soulé; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

¿Por qué Argentina enfrenta a la Sub-23 de Burkina Faso?

La delegación de Burkina Faso tendría que haber partido hacia Buenos Aires el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, tuvieron complicaciones logísticas y quedaron varados en Marruecos. Toda esta situación hizo que la llegada del seleccionado africano a Argentina recién pudiera ser este mismo sábado a las 15:30 hs, por lo que la gran mayoría de los futbolistas (a excepción de uno) se negaron a subirse al avión.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA