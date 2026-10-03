Les Étalons visitarán a la Albiceleste este sábado por la noche en el Estadio Monumental en el marco de un amistoso internacional.

La Selección Argentina enfrentará este sábado, a partir de las 21 horas, a Burkina Faso en un partido amistoso. Los dirigidos por Lionel Scaloni se verán las caras ante el combinado africano que llegará al país el mismo día del encuentro en horas de la tarde producto de algunos problemas logísticos.

La realidad es que la Selección de Burkina Faso es desconocida para el público general argentino, pero en África tiene algunos logros importantes en los últimos años. Sin ir más lejos, en 2013 llegó a la final de la Copa Africana de Naciones y allí cayó ante Nigeria por 1 a 0.

Un poco de historia

La actual Selección de Burkina Faso comenzó a competir en 1960, cuando el país todavía se llamaba Alto Volta. Su primera participación en la Copa Africana de Naciones fue en 1978, luego estuvo varios años sin participar hasta 1996. Su mejor performance en el certamen continental fue en 2013 cuando obtuvo el segundo puesto. Ese mismo año quedó a un paso de clasificar a su primer Mundial -el de Brasil 2014- pero cayó ante Argelia.

¿Dónde queda Burkina Faso?

Burkina Faso está ubicado en África, con gran parte de su territorio en el norte que pertenece al Sahel, una franja de transición semiárida entre el desierto del Sahara al norte y las sabanas más verdes del sur. La ex colonia francesa limita con Malí y Niger en la parte norte, mientras que en el sur lo hace con Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil.

Tres datos sobre Burkina Faso

RANKING FIFA: actualmente, la Selección de Burkina Faso ocupa la posición número 62 en el Ranking FIFA, en el cual Argentina está en el segundo puesto. Cabe destacar que Les Étalons tienen once combinados africanos por encima en esta clasificación.

Publicidad

Amir Abdou, entrenador de Burkina Faso. (Foto: Imago).

VIENE LA SUB 23: tras el conflicto que se generó en la antesala del duelo ante Argentina, en el que el combinado estuvo varado en Marruecos varios días, la Mayor decidió no subirse al avión, por lo que finalmente jugará ante la Albiceleste la Sub 23, que tuvo que cancelar su partido contra Malí.

TRIUNFO HISTÓRICO ANTE ARGENTINA: por el Mundial Sub 17 de 2001, que se celebró en Trinidad y Tobago, Burkina Faso y Argentina se vieron las caras en la fase de grupo -fue empate 2 a 2- y también en el encuentro por el tercer puesto. En dicho partido, los africanos se impusieron por 2 a 0.

Publicidad

Los últimos cinco partidos de Burkina Faso

31/03/2026 – Burkina Faso 1 – 1 Guinea-Bisáu

05/06/2026 – Rusia 3 – 0 Burkina Faso

09/06/2026 – Bielorrusia 2 – 2 Burkina Faso

25/09/2026 – Burkina Faso 1 – 1 Benín

28/09/2026 – Rep. Centroafricana 0 – 1 Burkina Faso

Burkina Faso en su amistoso ante Rusia. (Foto. Imago).

DATOS CLAVE

Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso este sábado a las 21 horas.

en un amistoso este sábado a las 21 horas. Burkina Faso llegó a la final de la Copa Africana de Naciones en 2013.

llegó a la final de la Copa Africana de Naciones en 2013. Burkina Faso ocupa actualmente el puesto número 62 del Ranking FIFA.