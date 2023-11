A menos de una semana de tener que enfrentar a la Selección Argentina en La Bombonera, por la quinta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, Marcelo Bielsa, entrenador del seleccionado uruguayo, fue consultado por los recaudos especiales que deberán tomar sus dirigidos para marcar a Lionel Messi, quien recientemente viene de conquistar su octavo Balón de Oro.

“No hay un método ni procedimiento que sea lo suficientemente efectivo contra Messi. Es el mejor jugador del mundo, justificadamente. Messi también jugó partidos en los que no lució, pero no porque se aplicó una fórmula infalible, porque la misma fórmula que se utilizó en muchos partidos donde no logró lucir, se utilizó en los que sí se lució. No hay una fórmula“, comenzó explicando el DT.

“Alguna vez habrá que preguntarle a él qué sería lo conveniente para evitar que juegue bien, porque las preguntas que nos han hecho a los entrenadores no han sido ningún aporte“, ironizó Marcelo Bielsa. Y agregó: “Eso es mejor para el fútbol, que tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan. Que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, mantendrá más vivo al fútbol”.

Bielsa aseguró que para Uruguay la visita a la la Selección Argentina que lidera en soledad las Eliminatorias de CONMEBOL representa una gran dificultad, especialmente por el tiempo que lleva desarrollando un mismo estilo de juego, con altos rendimientos y mejores resultados.

Sobre su plan para contrarrestar ese poderío, explicó: “Si a un rival como Argentina le jugás todo el partido defendiendo, creo que las posibilidades de éxitos son muy bajas. Siempre imagino que en cualquier cancha o rival intentaremos dominar”.

Bielsa destacó las virtudes de Uruguay

Por su intención de no pensar en el rival más que en su propia tarea, Marcelo Bielsa destacó que hay en Uruguay fundamentos para pensar en no volverse con las manos vacías de su visita a Argentina. “Uruguay tiene futbolistas para tratar de enfrentar a un rival como Argentina sin de antemano tomar precauciones exageradas que impidan una de nuestras grandes virtudes como equipo, que es el manejo de la pelota y la calidad de sus jugadores, se ponga de manifiesto”, señaló.

¿Cuándo juegan Argentina y Uruguay?

El partido entre las selecciones de Argentina y Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL, se disputará el próximo jueves 16 de noviembre en La Bombonera.

Las novedades en la lista de Argentina

Lionel Scaloni dio a conocer los convocados para la doble fecha de Eliminatorias, con partidos ante Uruguay y Brasil, sorprendiendo con las inclusiones de Pablo Maffeo y Francisco Ortega. Además, regresaron a la convocatoria Paulo Dybala y Ángel Di María, ausentes en octubre. Una ausencia llamativa fue la de Alejandro Garnacho.