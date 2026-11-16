Cambio en el cronograma de la Selección Argentina antes de enfrentar a Costa Rica en Córdoba

La Era Post Lionel Messi ya es una realidad. La Selección Argentina viene de perder 2-1 ante Uruguay en su primera fecha FIFA sin el ’10’ y ahora enfrentará a Costa Rica. En ese sentido, cuando todo estaba programado para el segundo amistoso internacional, hubo un cambio de planes en el cronograma, lo que modificó toda la estrategia organizativa.

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

Vale resaltar que el viernes 13 el combinado nacional cayó por la mínima en La Bombonera en el clásico del Río de La Plata frente a la Celeste, pero dejó algunos destellos de lo que será el nuevo proceso. Apenas 4 días después, el martes 17 por la noche, la Albiceleste se medirá con los centroamericanos en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la Provincia de Córdoba.

Lo cierto es que Argentina viajará el mismo martes, horas antes del partido contra Costa Rica. Lo que en principio iba a realizarse el lunes, debido a cuestiones climatológicas en Córdoba, finalmente se decidió postergar 24 horas el traslado de la delegación. Si bien no genera ningún problema grave, alteró las actividad planificadas en un primer momento.

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que este lunes habla Lionel Scaloni en conferencia de prensa, como habitualmente sucede en la previa de los encuentros. Luego, el plantel entrenará y concentrará, ya que por la mañana partirá hacia la Provincia de Córdoba porque en la noche del martes se mide frente al combinado centroamericano.

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El nuevo cronograma de la Selección Argentina

Lunes 16 de noviembre

Conferencia de Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Entrenamiento vespertino (horario y lugar a confirmar)

Martes 17 de noviembre

10.30 Viaje hacia Córdoba

20:00 Argentina vs Costa Rica

La posible formación de Argentina ante Costa Rica

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soule o Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.