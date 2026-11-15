La posible alineación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica en el último amistoso del año

Tras la derrota ante Uruguay, la Selección Argentina buscará volver a la senda de la victoria en Córdoba frente a Costa Rica.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el amistoso contra Costa Rica le da tiempo a Lionel Scaloni para pensar en variantes tras una derrota ante Uruguay que sembró muchas dudas alrededor de la Albiceleste, ya sin Lionel Messi. Así, el plantel se prepara para el duelo contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes, el próximo martes 17 de noviembre.

Resta confirmar cuántos cambios introducirá Scaloni en el equipo que salió a la cancha en La Bombonera el pasado viernes y qué tan distinto será el 11 inicial para enfrentar a un seleccionado que, en los papeles, será más accesible. El encuentro marcará el cierre de la fecha FIFA de noviembre, la última de 2026. No habrá una ventana internacional hasta marzo del próximo año.

Luego de la derrota ante Uruguay, Scaloni se mostró despreocupado por el funcionamiento del equipo albiceleste. Aunque reconoció que habrá cambios, elogió la participación de ciertos jugadores, como Nico Paz, y destacó la labor de los jóvenes del plantel.

Así, aunque todavía no hay confirmación oficial, se puede obtener un pantallazo general de cómo podría formar la Selección Argentina cuando reciba a Costa Rica en Córdoba.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina.

Posible XI de la Selección Argentina vs Costa Rica

En La Docta, el seleccionado nacional podría formar con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soule o Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.

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Dibu Martínez, una incógnita

En la previa de la fecha FIFA y a pesar de su aparición en la lista de convocados, la expectativa era que Emiliano Martínez no jugara ninguno de los amistosos de noviembre con la Selección Argentina. Sin embargo, estuvo en duda hasta las últimas horas previas al encuentro ante Uruguay y podría volver al 11 titular contra Costa Rica.

De todas formas, la prioridad de Scaloni es resguardar al arquero, quien fue intervenido quirúrgicamente por una lesión severa en la mandíbula. Aún así, conociendo la mentalidad competitiva del Dibu, su presencia no puede descartarse hasta que se confirme oficialmente.

El arquero e ídolo de millones se encuentra a solo una valla invicta de igualar el récord de partidos sin recibir goles de la Selección (47 partidos, récord de Sergio Romero). Cuesta imaginar que quiera esperar hasta marzo de 2027 para alcanzar esa marca. No obstante, no es una decisión que esté en sus manos y su salud está por encima de cualquier hito.

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En síntesis