Comienza el sueño de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17. Por la primera fecha del Grupo C, el equipo comandado por Diego Placente se enfrenta este jueves a las 13.00 horas a la Selección de Australia en búsqueda de comenzar su recorrido en el certamen con el pie derecho.
En la cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha, con el arbitraje de Michael Venne, la Albiceleste jugará el primero de sus tres partidos del grupo, con el fin de obtener la clasificación a 16avos de final y mejorar la performance de la presentación de la temporada pasada.
Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 17
El encuentro programado para este jueves 19 de noviembre a las 13.00 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través de la señal de DSports, así como también de TyC Sports y TV Pública.
La posible formación de Argentina para enfrentar a Australia
El equipo comandado por Diego Placente saldría a la cancha con: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Bautista Giménez, Álvaro Güich, Simón Escobar; Matheo Machuca, Galo Escobar, Tobías Goytía; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella.
El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17
Argentina comienza su travesía en el Mundial sub 17: plantel, cómo ver los partidos y el cronograma completo
- Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
- Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.
Los convocados de Argentina
- Valentín Reigia – Argentinos Juniors
- Thiago Parga – Huracán
- Kevin Báez – Aldosivi
- Thiago Pérez – Huracán
- Julio Coria – Boca Juniors
- Álvaro Güich – Rosario Central
- Mateo Mendizábal – Banfield
- Bautista Giménez – River Plate
- Simón Escobar – Vélez Sarsfield
- Alex Cardozo – Lanús
- Matheo Machuca – Independiente
- Galo Escobar – River Plate
- Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield
- Marcos Ortiz – Belgrano
- Giovanni Baroni – Talleres
- Mateo Sánchez – Boca Juniors
- Alan Alcaraz – Argentinos Juniors
- Facundo Salinas – Vélez Sarsfield
- Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors
- Tobías Goytía – River Plate
- Juan Policella – Vélez Sarsfield