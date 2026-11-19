Comienza el sueño de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17. Por la primera fecha del Grupo C, el equipo comandado por Diego Placente se enfrenta este jueves a las 13.00 horas a la Selección de Australia en búsqueda de comenzar su recorrido en el certamen con el pie derecho.

En la cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha, con el arbitraje de Michael Venne, la Albiceleste jugará el primero de sus tres partidos del grupo, con el fin de obtener la clasificación a 16avos de final y mejorar la performance de la presentación de la temporada pasada.

Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 17

El encuentro programado para este jueves 19 de noviembre a las 13.00 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través de la señal de DSports, así como también de TyC Sports y TV Pública.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Australia

El equipo comandado por Diego Placente saldría a la cancha con: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Bautista Giménez, Álvaro Güich, Simón Escobar; Matheo Machuca, Galo Escobar, Tobías Goytía; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

– 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan. Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

– 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan. Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

Los convocados de Argentina

Valentín Reigia – Argentinos Juniors

Thiago Parga – Huracán

Kevin Báez – Aldosivi

Thiago Pérez – Huracán

Julio Coria – Boca Juniors

Álvaro Güich – Rosario Central

Mateo Mendizábal – Banfield

Bautista Giménez – River Plate

Simón Escobar – Vélez Sarsfield

Alex Cardozo – Lanús

Matheo Machuca – Independiente

Galo Escobar – River Plate

Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield

Marcos Ortiz – Belgrano

Giovanni Baroni – Talleres

Mateo Sánchez – Boca Juniors

Alan Alcaraz – Argentinos Juniors

Facundo Salinas – Vélez Sarsfield

Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors

Tobías Goytía – River Plate

Juan Policella – Vélez Sarsfield