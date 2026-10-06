Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y los posibles rivales que tendrá

Todos los detalles relacionados a los compromisos que se le vienen a la Albiceleste en la próxima fecha FIFA.

Junto con el último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina, se terminó esta extensa fecha FIFA para la Albiceleste con los triunfos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en suelo nacional.

Ahora, el combinado dirigido por Lionel Scaloni tendrá una pausa de poco más de un mes hasta volver al ruedo nuevamente. En lo que será la primera ocasión sin Messi entre los convocados, la Selección Argentina volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre de 2026, que se llevará a cabo del 9 al 17 de noviembre de 2026, con un máximo de dos partidos por selección.

Respecto a los posibles rivales y sedes, aún AFA no ha hecho anuncios oficiales, aunque una posibilidad latente es que se dispute la tan dilatada gira por Asia, que en un principio se iba a disputar en esta fecha FIFA, pero fue pospuesta para que la despedida de Messi pueda darse en Argentina.

En las próximas semanas, habrá novedades concretas respecto a rivales, sedes y fechas exactas para la ventana de noviembre.

Los resultados de la Selección Argentina en esta fecha FIFA

Argentina 4-0 Bolivia | Estadio Mario Alberto Kempes

Argentina 7-0 Burkina Faso | Estadio Monumental

Argentina – Benín | Estadio Monumental

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.