Este martes 6 de octubre, Lionel Messi se despide definitivamente de la Selección Argentina. En ese sentido, todos los focos apuntan a lo que sucede en el Estadio Monumental, pero también en las plataformas digitales. Por ese motivo, BOLAVIP hizo una recopilación de los posteos en las redes sociales que subieron distintos futbolistas que idolatran al astro rosarino.
Lionel Messi
Todos los posteos a Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina
En su adiós con la camiseta de la Albiceleste, distintos protagonistas le dedicaron publicaciones en las redes sociales.
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